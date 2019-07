Bebé de um ano morre dentro de carro após esquecimento dos pais

Um bebé de um ano morreu no interior de um carro, após os pais se terem esquecido dele, durante mais de duas horas e com temperaturas superiores a 30 graus. A tragédia aconteceu no passado domingo, dia 7, na cidade de Pithiviers, em França.

Segundo avança o jornal espanhol La Vanguardia, foram os avós do menino que deram conta que os pais o tinham deixado dentro do carro, junto à casa da família em Gaubertin.

O bebé foi retirado do interior do veículo ainda com vida. No entanto, acabou por morrer mais tarde no hospital, onde esteve internado durante três dias em estado crítico.

De acordo com a mesma fonte, a criança poderá ter sofrido de desidratação após ter ficado exposta a temperaturas elevadas por um longo período de tempo.

Os pais foram libertados sob custódia após serem interrogados pelas autoridades francesas. No entanto, foi aberta uma investigação por "lesões não intencionais".

A criança vai ser submetida a uma autópsia para se determinar oficialmente a causa da sua morte.