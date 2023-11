Bebé de um ano vê pela primeira vez de forma nítida e reação foi registada pela família

Uma família captou o momento em que a filha de um ano, diagnosticada com acromatopsia, vê os pais e o que a rodeia pela primeira vez de forma nítida. As imagens foram registadas no final do mês de outubro no estado norte-americano de Massachusetts.

Caydan Ziemba foi diagnosticada com acromatopsia, uma condição que faz com que a criança tenha mais sensibilidade à luz e dificuldade a distinguir cores. Ao contrário do daltonismo, que faz com que a pessoa não consiga distinguir as cores, a acromatopsia pode impedir totalmente de ver cores, exceto preto e branco.

Michelle Ziemba, a mãe da criança, partilhou nas redes sociais o momento em que a filha colocou uns óculos especiais que ajudam pessoas com a esta condição a ver nitidamente as cores. A criança começou a rir e a tentar saltar.

"Caydan surpreende-nos todos os dias com a sua expressividade e com a forma como se adapta", consegue-se ler na publicação de Michelle Ziemba.

Michelle, de 31 anos, e Eric, de 32, perceberam que a filha aos três meses não reagia a objetos e a pessoas e decidiram consultar um oftalmologista que, após vários procedimentos, diagnosticaram a criança com acromatopsia.