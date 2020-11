Um bebé com menos de um ano, que tinha sido declarado morto, acordou poucos minutos antes de ser enterrado.O caso aconteceu na Índia, este domingo, segundo o jornal Daily Star. O menino tinha sido levado para o hospital pela família e, perante a ausência de um médico, um farmacêutico analisou e pronunciou-o morto, mesmo não tento autorização para o fazer.Chocados, os familiares do menino correram para outro hospital para que avaliassem a criança. No entanto, esta não resistiu e acabou por morrer por não ter tido assistência médica quando precisava tenso sido prematuramente declarada morta.O farmacêutico que declarou ilegalmente o óbito será alvo de uma ação judicial por ter declarado a criança morta sem ter autorização para o fazer.