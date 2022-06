Bebé desaparecida depois dos pais terem sido assassinados encontrada viva 40 anos depois

Uma bebé, conhecida como "Holly", desapareceu em 1980, depois dos pais terem sido assassinados no Texas, EUA. A mulher, agora com 42 anos, foi encontrada viva através de tecnologia de DNA e conseguiu reencontrar-se virtualmente com a família biológica.

Tina Clouse, de 17 anos, e Harold Clouse, de 21, foram encontrados mortos num bosque, em 1981, um ano depois do assassinato. As suas identidades permaneceram um mistério até 2021, ano em que, através da genealogia genética, foi possível identificar os corpos.





"Holly" foi dada como desaparecida e encontrada agora. A mulher, que acabou por ser adotada por um casal e foi surpreendida esta semana no seu local de trabalho, quando as autoridades lhe revelaram a história da sua identidade.

Holly atendeu uma reunião via "Zoom", onde se reencontrou com a avó e os tios biológicos.