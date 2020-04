Bebé e menino de três anos esfaqueados até à morte em Londres

Duas crianças foram esfaqueadas até à morte numa casa em Ilford, a leste de Londres.

A informação foi avançada pela polícia Metropolitana.

Num comunicado, as autoridades informaram que foram chamadas pelas 17h30 de domingo, dia 26 de abril, para uma residência após relatos de um homem e duas crianças feridas com uma arma branca em Aldborough Road North.

O óbito da bebé de um ano foi declarado no local. O outro menino, de três anos, foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer.

O homem de 40 anos encontra-se internado numa unidade hospitalar, mas o seu estado de saúde é desconhecido.

Para o local foram destacados serviços de ambulâncias de Londres e polícia.

Police are dealing with an incident in #Ilford #Redbridge this evening. Two children – aged one and three – have died; man taken to hospital with stab injuries. All parties known to each other. Police not seeking anyone else at this time. https://t.co/lAyGoHsp2n