Bebé em coma após morder cápsula de detergente enquanto mãe lavava a roupa

Um bebé está em coma após ter ingerido uma cápsula de detergente líquido enquanto a mãe lavava a roupa, esta sexta-feira, em Lennoxtown, East Dunbartonshire.



Pearce Shepherd ingeriu parte do conteúdo de uma cápsula enquanto a mãe estava de costas e os produtos químicos tóxicos queimaram o estômago do menino e fizeram com que os pulmões inchassem, avançou o Mirror.







A mãe, Melissa Cairney, de 27 anos, estava em casa com o parceiro David Shepherd, de 36, e os quatro filhos do casal: Tyler, de 10 anos; Darcie, de sete; Brodie, de três e Hudson, de dois. Quando se apercebeu que o bebé tinha a cápsula de detergente na boca, já foi tarde demais.

"Estava na cozinha a fazer o jantar e a lavar a roupa. Todas as crianças estavam perto. Uma das cápsulas deve ter caído para o chão sem me aperceber", escreveu Melissa numa publicação no Facebook.