Bebé encontrada morta na casa de banho de um bar em Inglaterra

Uma bebé recém-nascida foi encontrada morta na casa de banho de um bar em Oulton, Leeds, em Inglaterra, na tarde de domingo, avança o The Independent.O alerta foi dado por volta das 16h45, mas quando a polícia chegou ao local a menina estava morta. As autoridades acreditam que a vítima era um "nado-morto", o que se verifica quando a morte acontece antes ou durante o parto.A polícia lançou um apelo para que se encontre a mãe do bebé e refere, em declarações dadas numa conferência de imprensa e dirigidas à mãe, que não quer prender ninguém, quer apenas certificar-se que percebe "o que realmente aconteceu" e que a mulher "recebe os cuidados médicos necessários".O agente da polícia pediu assim que a mãe da menina entrasse em contacto com a polícia ou com os médicos.Também a diretora de enfermagem do Hospital de Leeds disse na conferência de imprensa estar "preocupada com o bem-estar médico, físico e mental" da mulher, pedindo-lhe que "procure ajuda e aconselhamento médico"."Pode dirigir-se ao seu médico de família, mas se não se sente à vontade para ir ao seu médico de família, dirija-se a um dos nossos departamentos de urgências", refere.