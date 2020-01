Bebé encontrado morto em caixote do lixo

Um menino com menos de seis meses de idade foi encontrado morto num caixote do lixo, num beco de um bairro a norte de Las Vegas Strip.

A polícia foi chamada ao local pouco antes das 9h00 no passado domingo e está a investigar a morte.

Foram encontrados brinquedos para bebés perto do caixote do lixo, juntamente com ovos de Páscoa e um sofá partido.



Segundo o polícia Eric Leavitt, o corpo não tinha ferimentos físicos óbvios e a polícia pediu ajuda para identificar o bebé.

Nos próximos dias, a identidade da criança e a causa da morte serão divulgadas.