Cadáver de bebé encontrada sem cabeça em praia da Catalunha pertence a menina de seis meses

O corpo da bebé encontrada sem cabeça, esta segunda-feira, na praia da Costa Dourada, na Catalunha, pertence a uma menina de seis meses. Os resultados da autópsia vieram contrariar os anteriormente divulgados que referiam que o cadáver seria de uma criança com cerca de dois anos. De acordo com o jornal espanhol El Independiente, o relatório forense explica que a menina terá sido vítima de um naufrágio.No âmbito da investigação foram enviadas várias amostras do corpo para o Serviço Criminal da Guardia Civil para estudo científico, que poderá vir a fornecer mais detalhes sobre a causa da morte. A tese atual das autoridades é a de que a bebé tenha caído de um barco de migrantes e acabado por ser arrastadas pelas correntes.O cadáver da menina foi avistado, cerca das 8h00 da manhã locais, por um funcionário municipal que limpava aquela praia. O corpo estava em avançado estado de decomposição.