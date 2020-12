Bebé estrangulado até à morte e queimado no forno pelos avós

Um casal, de 52 e 48 anos, respectivamente, foi detido por suspeitas de ter assassinado o próprio neto, um bebé de dois anos, estrangulando a criança até à morte e queimando o corpo no forno. O caso ocorreu em Kemerovo, na Sibéria Rússia.

Segundo o Mirror, os pais da criança, Maria, de 20 anos, e Dmitry Shcherbakovy, ficaram em choque ao encontrarem o corpo do pequeno Dima queimado na neve, no exterior da casa dos avós. O menino tinha sido deixado ao cuidado dos avós naquele dia e quando os pais regressaram para buscar a criança encontraram um cenário de horror.

De acordo com as autoridades locais o menino "foi estrangulado e atirado a um forno a altas temperaturas. Segundo os meios de comunicação locais, os avós estariam alcoolizados e não estariam a saber lidar com o choro do bebé.