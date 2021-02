Bebé grava disco enquanto está no útero da mãe

Luca Yupanqui ainda não tinha nascido e já fazia aquilo que muitos músicos não conseguem: gravar um disco. "Sound of Unborn" é o primeiro álbum de música criado por um feto no útero da mãe.









Filha dos músicos Elizabeth Hart, dos Psychic Ills, e de Iván Diaz Mathé, colaborador da lenda do raggae Lee "Scratch" Perry, a pequena Luca Yupanqui gravou um álbum de música quando ainda não era nascida. Segundo a editora Sacred Bones, que vai lançar o disco a 2 de abril, este é o primeiro álbum de sempre a ser criado por um feto na barriga da mãe.O disco foi gravado com recurso à tecnologia biosónica MIDI, que através de um aparelho colocado junto à barriga da mãe gravou os movimentos e vibrações do bebé no útero e, ligado a sintetizadores, converteu-os em som.A sessão demorou cinco horas e os pais tentaram interferir o mínimo possível no processo. Quando o disco foi misutrado, em 2020, Luca esteve com os pais em estúdio e foi reagindo aos sons que ia ouvindo.

"Sound of Unborn" vai ser editado pela reputada editora nova-iorquina Sacred Bones, que assina artistas como Zola Jesus, Marissa Nadler ou as aventuras discográficas dos cineastas David Lynch e Jim Jarmusch. Além do disco, a editora também tem à venda o aparelho utilizado pelo casal de músicos para criar o álbum.