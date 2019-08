Bebé internada depois de beber detergente em vez de sumo em hotel

Uma bebé de um ano e os seus pais foram vítimas de uma intoxicação depois de beberem detergente em vez de sumo de maçã num hotel em Pornic, França.Segundo avança o jornal Le Parisien, a criança vomitou mal provou o líquido, que lhe caiu também sobre o vestido, provocando-lhe queimaduras graves na pele.A menina foi rapidamente internada no Hospital de Nantes com queimaduras no estômago e também no esófago. "Pode perder o esófago", contaram os médicos.O pai da vítima garante que se tratou de "detergente industrial com hidróxido de sódio" e não de detergente que habitualmente se usa para lavar a loiça.Ao que tudo indica, um dos empregados terá usado uma embalagem velha de sumo para colocar o detergente. Outro empregado não se apercebeu e a situação acabou por criar danos.