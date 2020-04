Bebé milagre com problemas cardíacos vence o coronavírus aos seis meses

Erin já é considerada uma 'bebé milagre'. Com apenas seis meses e depois de uma intervenção ao coração derivada de problemas cardíacos, a menina conseguiu derrotar o coronavírus aos seis meses de vida.Depois de duas semanas ligada a oxigénio, Erin saiu esta sexta-feira da enfermaria. Os pais chegaram mesmo a temer o pior devido aos problemas de saúde que a menina tinha.Com apenas seis meses, a menina 'milagre' já enfrentou uma cirurgia ao coração e sofreu com problemas na traqueia. Agora, derrotou o coronavírus contra todas as expectativas.

