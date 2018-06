Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé morre após ser deixada dentro do carro pela mãe

Menina de um ano e meio não resistiu ao calor em Roseburg, nos Estados Unidos.

16:45

Uma bebé de um ano e meio morreu, na passada quinta-feira, depois de ter sido deixado ao calor dentro do carro pela mãe durante várias horas enquanto foi trabalhar em Roseburg, nos Estados Unidos.



Segundo avança a polícia local, citada pelo The Sun, Nicole Engler, enfermeira de 38 anos, terá saído do veículo e abandonado a criança lá dentro, com temperaturas a atingirem os 26 graus.



A menina foi transportada para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-la. A mãe da criança, que terá fito às autoridades que pensava ter deixado a filha no jardim de infância, foi presa esta sexta-feira por suspeita de homicídio por negligência.



As autoridades continuam a investigar as causas da morte.