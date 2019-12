Bebé morre decapitado durante o parto

Uma mulher de 24 anos viu a filha ser decapitada durante o parto, na Namíbia. A mulher disse que o médico meteu a cabeça da bebé em cima da cama antes de a culpar pelo acidente, em declarações ao The Namibian.

A mãe da criança pediu para se manter em anónimo mas afirma que a cabeça da bebé foi arrancada do corpo pelo médico que a assistiu durante o nascimento da criança no Hospital Central de Windhoek, na cidade de Windhoek.

O resto do corpo da criança ficou dentro do corpo da mãe e teve de ser retirado por cesariana.Tudo aconteceu no passado domingo.

"O que foi mais doloroso foi as enfermeiras e o médico serem tão rudes para mim, especialmente depois de o médico ter retirado a cabeça do meu bebé do resto do corpo", disse a mulher ainda ao jornal.

A mulher, já com dois filhos, contou que chegou ao hospital por volta do 12h00 e foi levada para uma sala de parto.

"Depois de ser examinada, eles disseram-me que tinha cinco centímetros de dilatação, por isso esperei", disse a mãe.

O médico disse que ainda não estava na hora para realizar o parto mas uma enfermeira avisou-o que a cabeça do bebé já tinha saído. "Acho que ele continuou a puxar o bebé mas não conseguiu. Por isso, cortou a minha vagina e continuou a puxar", disse a mulher.

A mãe contou ainda que o médico tirou fotografias da bebé e obrigou-a a olhar para a filha. "Confirmo que temos um incidente como esse. No entanto, estamos a investigar e é realmente difícil dizer o que aconteceu neste momento", disse o diretor executivo de saúde, Ben Nangombe.