Bebé morre nos braços da mãe após ser atropelado por ladrão que tentava fugir

Uma criança de um ano foi brutalmente atropelada pelo carro da mãe que tinha sido roubado por um assaltante que tentava uma fuga desesperada do local do crime, no Texas, EUA. Zayden estava ao colo da mãe quando o ladrão irrompeu a viatura contra ambos, ceifando a vida ao pequeno, que faria dois anos no próximo mês de novembro.O roubo aconteceu num parque de estacionamento de um hospital no Texas, Estados Unidos. O pai e marido de Bailey tentou travar o assaltante mas o suspeito acabaria por derrubar a criança e a mulher.A mulher, Bailey Bingham, sofreu fraturas no crânio e tem várias hemorragias no cérebro, mas os médicos acreditam que vai sobreviver. A criança caiu ao chão no momento em que ambas foram atropeladas. Zayden ainda foi levado de urgência para um hospital mas não resistiu aos ferimentos.O assaltante, Nico Lorenzo Dela-Fuente, foi acusado de homicídio e roubo qualificado na sequência do atropelamento.