Bebé morre porque médico se esqueceu de vírgula na receita

Caso de sobredosagem de medicação está a ser investigado pelo Ministério Público do Amazonas, no Brasil.

11.07.18

Henzo Elias, um bebé com apenas 10 meses de vida, morreu no dia 8 de Julho no Amazonas, Brasil. O médico é o principal suspeito de ter causado a morte à criança, uma vez que, além de não estar registado no Conselho Regional de Medicina, também se enganou a prescrever a receita.



O clínico terá passado um medicamento para a alergia com uma dosagem 10 vezes superior à indicada.



Depois de ver que a criança tinha piorado com a medicação, o pai voltou a ir ter com o médico. Este confirmou o erro na receita, tendo acrescentado posteriormente uma vírgula no valor da dosagem.

Posteriormente, os pais do bebé levaram-no ao hospital com vómitos e sintomas de febre. O menino acabou por morrer seis dias depois de ser internado na unidade hospitalar.

A certidão de óbito do menino indica que a causa da morte foi um edema cerebral e uma hemorragia intra-craniana.

Neste momento o caso está a ser investigado e o médico já não faz parte do quadro de funcionários do hospital.