Bebé morre sufocado no colo do pai

Mãe quer aproveitar tragédia para chamar a atenção para o perigo de adormecer com crianças ao lado.

19:41





"Nós sabíamos bem dos perigos de adormecer com um bebé. Lembro-me de falarmos sobre isso no hospital. Mas muita gente diz que já adormeceu com os filhos e tudo correu bem... Foram sortudos. Temos de educar as pessoas para este problema. Aconteceu com o nosso bebé e pode acontecer com mais bebés", reitera, deixando um pedido aos outros pais. "Se estiverem cansados, coloquem o vosso filho no berço".



"Espero que, partilhando o que aconteceu, isso ajude a salvar a vida de outro bebé e o Lucas não tenha morrido em vão. Quero que a vida dele tenha um propósito e é por isso que estou a contar a sua história", afirma Haley, que Decidiu partilhar a sua história nas redes sociais e o seu caso tornou-se viral. Desde então, centenas de pais mostraram solidariedade e confessaram que, também eles, adormeciam com os filhos ao colo, mas que iriam deixar de o fazer."Nós sabíamos bem dos perigos de adormecer com um bebé. Lembro-me de falarmos sobre isso no hospital. Mas muita gente diz que já adormeceu com os filhos e tudo correu bem... Foram sortudos. Temos de educar as pessoas para este problema. Aconteceu com o nosso bebé e pode acontecer com mais bebés", reitera, deixando um pedido aos outros pais. "Se estiverem cansados, coloquem o vosso filho no berço"."Espero que, partilhando o que aconteceu, isso ajude a salvar a vida de outro bebé e o Lucas não tenha morrido em vão. Quero que a vida dele tenha um propósito e é por isso que estou a contar a sua história", afirma Haley, que começou uma angariação de fundos para chamar a atenção para este flagelo e prevenir mais mortes.

Um bebé de dois meses morreu sufocado ao colo do pai quando ambos adormeceram. O caso de Lucas John Martino, que perdeu a vida nos braços do pai Carmine, de 20 anos, está a deixar a Carolina do Norte, nos EUA, em lágrimas.Os pais estão a usar a tragédia pessoal para chamar a atenção de outros pais, para que outros não tenham de sofrer o que eles sofreram.Carmine conta que adormeceu no sofá com o filho ao colo depois de terem passado "um dia perfeito" em família. A mãe, Haley Gavrilis, também de 20 anos, acordou pouco depois, procurou a criança de dois meses no berço e, quando não a encontrou, entrou em pânico e acordou o companheiro.Ambos ficaram em choque quando se aperceberam que o bebé estava ainda no sofá, já sem vida: o pai adormecera e mexera-se durante a noite, acabando por sufocar o filho sem intenção.A relação não sobreviveu à perda e os dois separaram-se um mês depois da morte de Lucas. No entanto, estão a tentar utilizar a sua dor para avisar outros jovens pais do perigo que enfrentam os pais que decidem dormir com os filhos bebés."Claro que houve muito sentimento de culpa. Culpo-me a mim. Foi o momento mais horrível da minha vida. Como pai, é o meu dever proteger a minha família e falhei. Fiquei muito zangado comigo", confessa o pai, citado pelo Mirror "Não há muita forma de viver com uma coisa deste género e as imagens que tenho de tentarmos resuscitá-lo vão marcar-me para sempre. Nunca mais quero esquecer o que aconteceu, mas estou a aprender a viver com isso", desabafa.Já Haley também está traumatizada e ainda tem ataques de pânico quando pensa na morte do filho. "Só consigo pensar no Lucas e choro umas dez vezes por dia. Estou com depressão e ansiedade mas tenho de lidar com a morte do meu filho. Ainda estou de luto e todos os dias me parecem piores", lamenta, confessando que não consegue adormecer porque não consegue esquecer a forma como o bebé morreu."Toda a gente me diz que a culpa não é minha, mas só consigo pensar que, se não tivesse dormido tanto, ele talvez ainda estivesse vivo", diz a jovem, que agora usa o seu tempo livre para chamar a atenção de outros pais para o problema que roubou a vida a Lucas.