Bebé morre trancada em carro após pai se recusar a partir as janelas para a resgatar

Uma bebé de um ano morreu trancada num carro, em Las Vegas, nos EUA, após o pai impedir as autoridades de partir as janelas do carro devido aos custos que isso lhe traria.



Sean Deal chamou a polícia quando se apercebeu que fechou o carro com as chaves e a filha lá dentro. As autoridades propuseram partir as janelas e chamar um chaveiro ou um camião de reboque para retirar a menina mas o pai recusou, alegando que não tinha dinheiro para suportar os custos materias que isso acarretava. Garantiu que a filha estaria bem porque o ar condicionado estava ligado.



A criança, que segundo a polícia, ficou sujeita a altas temperaturas dentro do carro durante cerca de uma hora, acabou por perder os sentidos e desmaiar. O pai acreditou, durante todo o tempo, que a menina tinha adormecido no chão do carro.



A polícia acabou por partir o vidro e resgatar a criança que já se encontrava inconsciente, acabando por morrer no local poucos minutos depois.



Sean Deal foi acusado de negligência causando danos corporais graves.

