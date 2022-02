Bebé nasce às 2h22 do dia 22/2/22

Uma menina nasceu no dia mais supersticioso do século, 22 de fevereiro de 2022, às 02h22 e na sala número dois de uma hospitalar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Nesta data celebrou-se o último palíndromo ou capicua do século que acontece quando o dia, mês e ano têm os mesmos algarismos.

"Todos os que estavam no quarto do hospital, inclusive os enfermeiros, aplaudiram o momento e isso foi emocionante", disse Aberli Spear a mãe da criança em entrevista a um programa de televisão norte-americano.

O nome da recém-nascida, Judah Grace Spear, não foi escolhido ao acaso. De acordo com a ABC News, em 2014 a mãe foi diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin, um tipo de cancro hematológico que a inspirou na atribuição do nome à criança.

"Chama-se Judah porque também significa louvor na língua hebraica", afirmou a progenitora.