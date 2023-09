Bebé nasce minutos antes do sismo em Marrocos e mãe é obrigada a abandonar hospital

Um bebé nasceu minutos antes do intenso sismo que atingiu Marrocos, na sexta-feira. Apesar de não terem sofrido ferimentos, a mãe, Khadija, e o bebé tiveram de sair do hospital de Marraquexe, onde se encontravam, porque este foi evacuado.À BBC, a mulher conta que os responsáveis do hospital lhe disseram que ela e o recém-nascido teriam de sair devido ao "receio de tremores secundários".Khadija e o marido tentaram apanhar um táxi na madrugada de sábado em direção a casa, em Taddart, a cerca de 65 quilómetros de Marraquexe, mas durante a viagem aperceberam-se de que as estradas estavam bloqueadas devido a deslizamentos de terra e acabaram por ficar na aldeia de Asni.A família tem vivido, desde então, numa tenda à beira de uma estrada principal.De acordo com a BBC, a casa desta família ainda está de pé, mas todas as paredes estão muito danificadas.