Bebé nasce nos escombros de edifício na Síria e é resgatado com vida

Uma mulher grávida deu à luz enquanto estava presa nos escombros em Alepo, na Síria, após o país ter sido atingido por um forte sismo esta segunda-feira. O recém-nascido foi resgatado com vida, mas a mãe foi encontrada pelas equipas de socorro já morta.De acordo com o Greek City Times, a identidade da mulher não foi revelada. No Twitter foi partilhado o vídeo do momento em que o bebé é encontrado e resgatado. Nas imagens é possível ver um homem a atirar uma toalha para cobrir a criança.O vídeo mostra ainda a destruição do local, bem como os escombros do edifício que desmoronou devido ao abalo.