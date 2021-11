Bebé prematura com nove dias morre de Covid-19. Mãe apanhou o vírus na gravidez

Uma bebé prematura morreu no Reino Unido com apenas nove dias de vida vítima de Covid-19. O jornal Inews avança que a mãe da criança não se encontrava vacinada e ficou infetada durante a gravidez.

A jovem de 22 anos Katie Leeming começou a apresentar sintomas graves do vírus e deixou de sentir os movimentos da bebé na barriga. O parto teve de ser induzido por indicação médica às 26 semanas.

"Se não tivesse Covid, ela não teria nascido prematura", revela a mãe que se sente culpada e de coração partido pela morte da bebé.



Ivy-Rose nasceu no dia 13 de outubro com 990 gramas. Com cinco dias de idade testou positivo à Covid-19, sendo que, também já tinha sofrido uma hemorragia pulmonar. Quatro dias depois de ser diagnostica com o vírus, a bebé recém-nascida faleceu.





A mãe não se encontra vacinada e refere que permanece com a ideia de não ser inoculada, mesmo com a morte da sua bebé.