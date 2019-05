Bebé quase morre com meningite durante férias de sonho na Tailândia

As férias de um casal na Tailândia transformaram-se num autêntico pesadelo quando a filha bebé, de apenas sete meses, ficou gravemente doente com meningite e quase morreu.De acordo com o jornal britânico Metro, Lilliana começou por ter uma ligeira febre, mas depois de sair do hospital perdeu a consciência. As pernas ficaram roxas e a pele começou a ganhar feridas.Os pais, completamente aterrorizados, temeram a morte da menina, mas foi transportada para Banguecoque, onde cirurgiões conseguiram remover todas as feridas que a meningite lhe havia causado, salvando-lhe a vida."Estávamos muito entusiasmados com esta viagem porque só saímos juntos assim em família uma vez por ano. Foi algo que planeámos. Ficou tudo bem felizmente, por isso ficámos muito felizes", disse."As unhas dela começaram a ficar azuis e os lábios também. Foi assustador, mas felizmente conseguiu ficar bem", explicou a mãe da menina.