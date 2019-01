Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé recém-nascido morre com queimaduras em incubadora improvisada de hospital

Governo exige que os responsáveis sejam identificados. Caso aconteceu na Bolívia.

Um bebé recém-nascido morreu devido a queimaduras sofridas numa incubadora improvisada na região de Santa Cruz, na Bolívia, e o governo exige agora que os responsáveis sejam identificados.



Segundo avança o site 20 Minutos, o incidente ocorreu num hospital da cidade de Warnes, onde, na ausência de uma incubadora o bebé foi colocado perto de um fogão, de acordo com um comunicado de imprensa da vice-presidência boliviana.



"É algo escandaloso. Diz-se que o bebé estava a chorar há horas, com queimaduras, e ninguém estava lá. Exigimos que os responsáveis sejam encontrados", começou por dizer o vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera.



"Isto não pode voltar a repetir-se, este tipo de negligência", pode ler-se no comunicado.



Segundo a imprensa local, a mãe do bebé é uma menor de 15 anos. O Secretário de Saúde do Governo de Santa Cruz não tem dúvidas de que "houve negligência" ao improvisar-se uma incubadora.