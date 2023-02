Bebé resgatada dos escombros do sismo da Síria foi levada para um "local seguro" após tentativa de raptos

A bebé resgatada dos escombros do sismo que abalou a Turquia e da Síria foi levada para um "local seguro" pelas autoridades de saúde, noticiou esta quinta-feira a BBC.A decisão foi tomada por precaução para proteger Aya de possíveis tentativas de rapto e fraudes de adoção.Na segunda-feira existiu um incidente violento no hospital onde a bebé se encontrava. Um enfermeiro, acompanhado por dois homens armados, terá agredido um administrador da unidade de saúde. No entanto, o responsável negou que se tratava de uma tentativa de rapto."As alegações de rapto foram um mal-entendido. Tratava-se de uma questão totalmente interna do hospital e não tinha qualquer ligação com a bebé", afirmou o responsável Ahmad Hajj Hassan.Contudo, a direção deu prioridade ao bem-estar de Aya e pretende agir cautelosamente.