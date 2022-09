Bebé roubado de carrinho de compras na África do Sul

Duas mulheres, de 51 e 56 anos, foram presas esta terça-feira por alegadamente terem roubado um bebé de um carrinho de compras num supermercado, em Gqeberha, na África do Sul.À policia, as duas mulheres disseram que estavam "apenas a brincar", apesar de não conhecerem os pais da criança.A porta-voz da polícia, Priscilla Naidu, disse que "os país, com 23 e 28 anos, estavam a fazer compras quando as mulheres alegadamente tentaram raptar a criança do carrinho depois de virarem as costas durante alguns segundos".Citada pelo jornal sul africano, 2oceansvibe, a porta-voz policial refere que o pai da criança quando se apercebeu do sucedido foi, de imediato, falar com os seguranças do supermercado. Ainda na loja, as suspeitas foram levadas para a esquadra."Um caso de suspeita de rapto foi aberto. As mulheres estão detidas e a investigação continua", concluí a polícia.