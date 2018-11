Bebe sangue do amigo misturado com cachaça depois de o matar

Episódio macabro aconteceu numa propriedade agrícola em São Paulo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 10:33

Numa mórbida demonstração da raiva que sentia por um amigo de infância que acabara de matar, um homem de 23 anos misturou cachaça, a forte aguardente brasileira feita de cana de açúcar, ao sangue que escorria do corpo da vítima e bebeu a mistura. A macabra história aconteceu na madrugada de domingo para segunda numa propriedade agrícola em Rosana, pequena cidade no interior do estado de São Paulo.

De acordo com as informações avançadas pela própria polícia local, três amigos de infância que bebiam juntos no final da noite de domingo no armazém da propriedade, onde todos trabalhavam na colheita de mandioca, desentenderam-se por causa da bebida e começou a briga que terminou com a morte de um deles. A vítima, Roni Aparecido Gomes da Silva, de 33 anos, teria ficado inconformado com a recusa de um dos amigos em lhe dar mais uma dose de aguardente e agrediu-o com uma cadeirada, iniciando a briga.

Alex Sandro Pereira, de 23 anos, furioso com a agressão, empunhou uma faca e tentou atingir o amigo, que por sua vez tentou fugir mas ficou preso entre um trator estacionado no local e a parede e acabou por ser golpeado 11 vezes e morreu em pé, entalado no pequeno espaço. Um terceiro trabalhador da propriedade, Ivo Maique Santos do Nascimento, de 24 anos, que tentou impedir o crime, acabou por ser esfaqueado por Alex nas costas, teve o pulmão perfurado mas ainda conseguiu fugir até à entrada da propriedade, onde um carro que passou o levou até ao Hospital Regional de Primavera, cidade vizinha, onde foi operado.

Segundo o inspetor Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, que comanda as investigações, a raiva de Alex contra o amigo que conhecia desde criança e que acabara de matar era tanta que ele foi até um bar localizado perto da propriedade e comprou outra garrafa de cachaça, pois a primeira tinha acabado. Voltando para o local do crime, Alex despejou a aguardente sobre as feridas do morto, por onde, por causa da posição quase vertical, saía muito sangue, e bebeu a mistura.

Outros trabalhadores do local que entretanto chegaram ainda conseguiram impedi-lo de decapitar a vítima, cuja cabeça Alex dizia enfurecido que queria pendurar no portão da propriedade. Depois de tudo isso, o acusado, que confessou o crime mas alegou ter agido em legítima defesa por ter sido atacado, foi para a cama, na casa ao lado, onde a polícia o encontrou e prendeu na manhã da segunda-feira, após a vítima hospitalizada ter condições de contar o sucedido.