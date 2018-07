Bebé sobrevive após estar nove horas enterrado

Menino sofreu ferimentos leves, apesar das roupas molhadas e sujas e do frio que se fazia sentir.

Um bebé de cinco meses sobreviveu por mais de nove horas enterrado sob uma pilha de gravetos de madeira e detritos numa floresta do oeste do Montana, nos Estados Unidos. Segundo avançou a agência de notícias Associated Press, o menino sofreu apenas ferimentos leves, apesar das roupas molhadas e sujas e do frio que se fazia sentir, disseram as autoridades.

A polícia recebeu no sábado, por volta das 20 horas, queixas sobre um homem que estava a ter comportamentos estranhos, na zona de Lolo Hot Springs. Ao chegarem ao local, várias testemunhas reportaram que o homem estava ameaçar as pessoas e que estaria na posse de uma arma de fogo.

Quando os polícias o conseguiram localizar, o suspeito foi identificado Francis Crowley, de 32 anos, que parecia estar sobre o efeito de substâncias ilícitas. O homem fez declarações sobre um bebé que poderia estar enterrado algures nas montanhas.



Vários departamentos, incluindo oficiais locais de busca e resgate, bem como os membros do Serviço Florestal dos Estados Unidos, reuniram-se para procurar a criança desaparecida. A natureza do relacionamento de Crowley com o bebé não foi imediatamente clara.

"Depois de mais de seis horas de busca a pé, um polícia ouviu o leve choro de um bebé", explica a polícia em comunicado. "Ele seguiu o som e encontrou o bebé vivo, de bruços, enterrado sob uma pilha de gravetos e detritos florestais".



O bebé foi levado para um hospital local e está de boa saúde. A porta-voz do xerife, Brenda Bassett, disse em um comunicado na segunda-feira que o bebé sofreu apenas pequenos arranhões e hematomas.



"Para todos nós no escritório do xerife, isto é o que chamamos de um milagre", disse o comunicado. "Para os oficiais presentes nesta ocorrência, é especialmente difícil saber o que esse pequeno bebé sofreu nas últimas 24 horas."

As autoridades ainda não conseguiram identificar os familiares da criança e a única informação é de que o bebé estaria aos cuidados de Crowley.