Bebé sobrevive após ser baleado duas vezes durante massacre em maternidade no Afeganistão

Um bebé foi baleado duas vezes na perna durante um ataque a uma maternidade em Cabul, no Afeganistão, e acabou por sobreviver.



O ataque provocou ainda 24 mortos, incluindo mães, enfermeiras e recém-nascidos.







Três homens armados, suspeitos de integrarem o Daesh, entraram no prédio na capital afegã vestidos de polícias e lançaram granadas na passada terça-feira. Os atacantes acabaram por abatidos.



O recém-nascido encontrava-se entre outros bebés sobreviventes, levados para o Hospital Infantil Indira Gandhi, em Cabul.

Sua mãe, nazista, morreu no ataque e o recém-nascido recebeu o mesmo nome por seu pai, Rafiullah, depois que ele deixou sua esposa para descansar.

"Ver um bebé recém-nascido com apenas três horas a levar dois tiros... O mundo está louco", afirmou a Dra. Noor ul-Haq Yousafzai, diretora do hospital.



Os bebés foram depois levados para fora do local durante uma longa operação das forças de segurança afegãs.

Khadija, uma das poucos sobreviventes do ataque, revelou que foi forçada a esperar para abraçar o filho recém-nascido pela primeira vez.