Bebé sobrevive com órgão da mãe após nascer sem rins e com menos de 1% de chance para viver

Uma menina que nasceu sem dois órgãos e com menos de 1% de chance de sobreviver recebeu um rim da mãe e encontra-se neste momento saudável.Emmie Hope Mahoney, com dois anos, nasceu em março de 2021 e logo foi transmitido à mãe, Andi Mahoney, que a filha não iria sobreviver.Andi Mahoney, residente no estado norte-americano da Flórida, teve uma gravidez saudável até às 20 semanas. Em novembro de 2020, uma ecografia mostrou que a filha tinha agenesia renal bilateral, uma anomalia renal que não permite que os rins se desenvolvam. A mãe, após ter conhecimento da doença da filha, procurou um especialista e foi acompanhada pelo médico Ruben Quintero, do Instituto Fetal de Miami."A razão pela qual é impossível sobreviver a esta doença é que o bebé não tem fluidos. Como não tem rins para urinar, não engole os líquidos como é suposto", explicou Ruben Quintero, citado pelo Daily Mail.Enquanto Andi estava grávida de Emmie teve de receber por via intravenosa fluidos durante dez semanas.

"Estava sempre a viajar para Miami para manter a Emmie viva. A minha bebé precisava de fluidos para respirar", disse a mãe em entrevista ao USA Today.



Minutos após o parto, a bebé recebeu oxigénio e levaram-na diretamente para a cirurgia.



"Só consegui conhecê-la após ter sido operada. Não sabia se ela ia sobreviver. Foi muita espera e oração", relatou a mãe que ainda disse que a filha teve de permanecer no hospital durante seis meses para fazer um tratamento que ajudava o corpo do recém-nascido a eliminar o excesso de líquidos e assim, sobreviver até ter condições para receber um rim.





No dia 25 de julho de 2023, Emmie recebeu o transplante da mãe que quando percebeu que era compatível disse ter recebido a melhor notícia da sua vida."Não pensei duas vezes. Sabia que estava a dar o meu rim à Emmie", concluiu a mãe.Andi Mahoney refere-se à filha, na sua página de facebook, como o "pequeno milagre" da família.