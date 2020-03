Bebé sorri pela primeira vez depois de duas cirurgias ao coração

Um bebé, que nasceu com apenas metade do coração, sorriu pela primeira vez, depois de ter passado por duas operações de coração aberto.

Theodore Nelson passou 185 dias no hospital. No dia 13 de Novembro, o bebé de seis meses fez a sua segunda cirurgia aberta ao coração e no dia 6 de fevereiro, Teddy, como é tratado pelos pais, sorriu pela primeira vez para felicidade dos pais.

O bebé nasceu com um defeito cardíaco congénito chamado Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, condição em que o lado esquerdo do coração está subdesenvolvido.

A mãe do bebé, Alexandria Nelson disse ao programa americano Good Morning America que Theodore sofreu um derrame na segunda cirurgia.

"Não tínhamos a certeza de que existiam conexões no cérebro que permitiam que ele sorrisse" revelou Alexandria.

Os pais do bebé filmaram o momento emocional em que o bebé sorriu pela primeira vez.