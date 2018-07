'Bebé Trump' gigante vai voar nos céus de Londres

Protesto original foi autorizado pela cidade durante visita do Presidente dos EUA.

Um dirigível com a forma de um 'bebé Trump' foi autorizado pela Câmara de Londres a sobrevoar a cidade durante a visita do Presidente dos EUA ao Reino Unido.



O balão com quase seis metros é uma caricatura de Donald Trump, que aparece representado como um bebé com fralda a fazer birra, de smartphone na mão.



Segundo confirmam os meios de comunicação britânicos, a autarquia londrina deu luz verde para o protesto original a 13 de julho, sendo que o dirigível deverá passear-se nos céus junto ao Parlamento mesmo na altura em que Trump estiver no Reino Unido. Recorde-se que Londres é dirigida pelo 'mayor' Sadiq Khan, que frequentemente critica o comportamento e decisões do Presidente dos EUA.



"O mayor apoia o direito a um protesto pacífico e entende que isso possa ser feito de maneiras diferentes", garantiu um porta-voz da autarquia, à Sky News, assegurando que o dirigível será manobrado a partir do jardim parlamentar.



O 'bebé Trump' foi criado por um grupo de "artistas ativistas", que angariou cerca de 19 mil euros em donativos e recebeu milhares de assinaturas a pedir para que o protesto fosse avante.











"O Donald Trump é um grande e furioso bebé com um ego frágil e mãos pequenas", diz o grupo. "Quando o Trump visitar o Reino Unido a 13 de julho deste ano, queremos ter a certeza que toda a Inglaterra se ri dele".



Prevê-se que este não será o único protesto em terras britânicas durante a visita do Presidente dos EUA, que tem a duração programada de três dias, uma vez que muitas têm sido as vozes que pedem o cancelamento desta visita de Estado.