Beber até desmaiar pode duplicar risco de demência

Um novo estudo publicado no jornal académico de medicina JAMA Network Open e levado a cabo por Mika Kivimäki na Universidade pública de Londres revela que quem bebe até perder os sentidos pode duplicar o risco de vir a desenvolver demência no futuro.



A investigação aos hábitos de consumo de álcool na Europa revela ainda que beber diariamente pode agravar em 22% o risco de desenvolver doenças cerebrais.





Os diagnósticos de demência de 130 mil adultos na Europa, que reportaram os seus hábitos de consumo de álcool ao longo de 14 anos, revelam a relação entre beber e doenças do foro neurológico.O álcool é tóxico para as células nervosas no cérebro e causa graves danos nas mesmas quando as pessoas exageram.A investigação concluiu assim que perder a consciência por se estar demasiado alcoolizado afeta o cérebro a longo prazo, causando o declínio cognitivo anos mais tarde.