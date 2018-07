Bebés com menos de um ano que viajem para a UE devem ser vacinados contra o sarampo

Europa atravessa uma forte epidemia em países como a França, Alemanha ou Itália.

Os bebés com menos de um ano que viajem para a União Europeia devem ser vacinados contra o sarampo devido a uma epidemia em países como França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Grécia e Roménia.

Até à data, as crianças com idade inferior a um ano não estão imunes a este surto. Esta é uma doença altamente contagiosa que pode trazer complicações graves até nos adultos. É recomendado pelos pediatras que todas as crianças, entre seis e doze meses, que viajem para outros países visitem o médico para que sejam vacinadas antes da viagem.

De acordo com o jornal El País, a Europa atravessa uma grave epidemia de sarampo e os especialistas garantem que é "estritamente imprescindível" vacinar os bebés antes de viajar na União Europeia.

O sarampo é uma doença causada por um vírus que tem como principal sintoma o aparecimento de manchas. As crianças que tenham contraído o vírus também podem apresentar febres altas e tosse. O vírus pode revelar-se uma doença mais grave quando afeta o sistema respiratório, causando laringites, bronquites e pneumonia.

De acordo com o jornal espanhol, por prevenção, aconselha-se também aos pais que tomem a vacina antes de viajar para o estrangeiro.

Entretanto, há ainda outros países com mais probabilidades de contágio que as crianças não devem visitar, mesmo depois de vacinadas, em áreas como América do Sul, Ásia e África. Estas zonas têm muitas doenças de fácil contágio para as quais ainda não existe vacinação.