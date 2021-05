Bebidas quentes são um potencial perigo para o organismo

As bebidas quentes representam um potencial perigo para o organismo. Acima dos 37 graus, os líquidos podem causar queimaduras na mucosa, informa o site "Sptutnik".



Segundo uma nutricionista, recomendou muito cuidado na ingestão de bebidas com o chá, que consumido acima da temperatura corporal, "não só provoca queimaduras, como intoxicação".





combinação do álcool com uma bebida quente, também resultará numa queimadura."



"A absorção do álcool num ambiente quente é muito mais rápida, porque os pequenos vasos dilatam. Consequentemente, a intoxicação ocorre muito mais rápido", acrescentou Irina Berezhnaya.

O problema agrava-se quando se combina a bebida com álcool. A especialista alerta: "a