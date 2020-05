Beckham acusados de ‘roubar’ britânicos

David e Victoria Beckham investiram 20 milhões de dólares (cerca de 18,5 milhões de euros) num luxuoso condomínio em Miami.O negócio fechado há poucos dias deixou o casal debaixo de críticas no Reino Unidos por a designer ter recorrido a financiamento estatal - cerca de 150 mil euros - para aguentar o seu negócio de moda, gravemente afetada pela crise do novo coronavírus.A pandemia obrigou a ex-cantora das Spice Girls a despedir 30 funcionários. Vários contribuintes britânicos estão a tecer duras críticas ao antigo futebolista e à mulher, acusando-os de defraudar o Estado.Indiferentes a polémicas e críticas, David e Victoria planeiam viajar em breve para o Estados Unidos da América, e ficar hospedados na nova residência. "O apartamento oferece mais privacidade.Eles podem entrar no elevador privado e não precisam de se cruzar com ninguém", revelou uma fonte ao site ‘Page Six’. A casa de luxo, com dois andares, possui sauna, spa, ginásio, salão de beleza e piscina interior.