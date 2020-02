Belga com coronavírus viajou no mesmo voo que os 17 portugueses repatriados de Wuhan

O belga cujos testes confirmaram esta terça-feira estar infectado com coronavírus era um dos nove repatriados belgas do voo A380 que viajavam com 17 portugueses vindos de Wuhan, segundo divulgou o centro de crise belga.Segundo os meios de comunicação belgas, o paciente encontra-se assintomático e de boa saúde, não sendo, para já, divulgada a sua identidade.O belga passou por testes no hospital militar de Brussels, onde os nove repatriados se encontram em quarentena, que acabaram por se reveral positivos. Os restantes repatriados belgas tiveram resultados negativos para coronavírus.O grupo estava a bordo do voo A380 com 254 repatriados de 30 nacionalidades europeias, a maioria europeus, que viviam em Wuhan, o ponto zero do vírus da China.contacto fonte da Direção Geral de Saúde que disse não confirmou esta informação, no entanto, assumiu que a "possibilidade de contágio é remota" uma vez que os passageiros estavam devidamente protegidos com máscaras.