Bélgica antecipa férias de Natal das escolas primárias uma semana

Os infantários e as escolas primárias da Bélgica encerrarão para férias de Natal uma semana antes do inicialmente previsto, para tentar limitar as infeções com covid-19, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo.

"Devemos tomar medidas para reduzir o mais rapidamente possível a pressão sobre os hospitais" que "não é sustentável", declarou o chefe do governo belga, ao divulgar um endurecimento das restrições no país a partir de sábado, perante "uma vaga outonal muito mais pesada que o previsto".

As férias de Natal das creches e do ensino primário começarão a 18 de dezembro, uma semana antes do previsto, depois de as autoridades da saúde terem relatado um forte aumento dos contágios entre crianças.