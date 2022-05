Bélgica anuncia quarentena de 21 dias para casos de varíola dos macacos

A Bélgica tornou-se o primeiro país do mundo a introduzir uma quarentena de 21 dias para casos de varíola dos macacos, após registar quatro casos de infeções na última semana.

As autoridades de saúde belgas tomaram a decisão na sexta-feira, de acordo com a imprensa local.







Os casos de contato com o vírus não precisam de se auto-isolar, mas devem permanecer vigilantes, principalmente se contatarem com pessoas vulneráveis.



Este sábado, a Organização Mundial da Saúde informou que havia 92 casos confirmados em 12 países diferentes, com 28 casos suspeitos sob investigação. Casos de varíola foram confirmados em Portugal, no Reino Unido, Suécia, Itália, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, EUA, Canadá e Austrália.