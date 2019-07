Ben Pedraza, o passageiro que ficou amigo de um menino autista que viajava sozinho

Landon Bjornson é um menino autista com sete anos. A mãe, Alexa Bjornson, ao temer que o filho viajasse sozinho, deixou-lhe um bilhete com uma mensagem emotiva para ser entregue ao passageiro que iria viajar ao lado dele na passada quinta-feira, dia 27, num voo de Las Vegas para Portland, uma cidade no Oregon.

Junto ao bilhete deixado pela mãe estavam ainda 8,87 euros. A mulher pedia para que essa pessoa ajudasse Landon a sentir-se seguro e confortável e explicava ainda que o seu filho tinha autismo e podia perguntar com bastante frequência se já tinham chegado ao destino.

"Eu pensei, o que posso fazer para que a pessoa que esteja sentada ao lado dele não olhe para ele como um fardo, mas sim como pode ajudá-lo a passar o dia", disse Alexa Bjorson em entrevista à CNN.

Ben Pedraza acabou por se sentar ao lado do menino de sete anos e depressa travou amizade com a criança.

"Nós estávamos a contar piadas e, depois de um tempo, ele pediu que eu deixasse de fazer piadas como o pai", disse o passageiro ao canal de televisão KATU.

Após a aterragem, Ben Pedraza mandou uma fotografia dos dois, juntamente com uma mensagem reconfortante.

"O meu nome é Ben. Eu sentei-me no banco ao lado de Landon no voo para Portland. Ele perguntou se já tínhamos chegado várias vezes mas foi um grande companheiro de viagem. Divertimo-nos e jogamos algumas vezes ao pedra-papel-tesoura. Ele é um óptimo menino e a Alexa tem muita sorte. Agradeço 8,87 euros mas não são necessários. Acabei por doá-los à Autism-Society.org em homenagem ao Landon. Tenha um bom dia!", como se pode ler na publicação da mãe no Facebook.