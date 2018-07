Benfica processa Google

Encarnados avançaram com uma ação cível num tribunal americano contra um conjunto de gigantes da Internet.

11:38

O Benfica avançou, em Abril deste ano, com uma acção cível num tribunal americano contra um conjunto de gigantes da Internet, entre eles o Google. Segundo a queixa que deu entrada no tribunal da Califórnia, o clube alega ter sido vítima de um ataque de um "hacker", tendo-lhe sido furtada informação comercial e outros segredos, que posteriormente alojou os referidos conteúdos, emails, em páginas como o "blogspot", "wordpress" e "rgho". Daí, os advogados do Benfica alegarem que as empresas proprietária dos referidos serviços acabam por ser co-autores de um crime punido pela lei americana, adianta a Sábado. Além do Google, que detém o domínio "blogspot.com", o Benfica identificou ainda a "Cloudflare, Inc", como proprietária ddo "rgho.st" e a "Automatic Inc", dona do "wordpress", servidor de blogs, onde nos últimos meses se alojou a página "mercadodebenficapolvo", que tem revelado milhares de emails dos encarnados. A defesa do Benfica pede que o tribunal determine após o julgamento uma indemnização a pagar pelos danos causados. A evolução do processo também pode ser acompanhada aqui, mediante pagamento.