Bento XVI acusado de proteger pedófilos em relatório da diocese de Munique

O Papa Bento XVI, Papa emérito desde que resignou, em 2013, encobriu quatro sacerdotes que cometeram abusos sexuais quando era arcebispo de Munique, entre 1977 e 1982. As conclusões constam de uma nova investigação levada a cabo por uma firma de advogados a pedido da arquidiocese daquela cidade alemã.









O relatório esta quinta-feira revelado frisa que o então arcebispo Joseph Ratzinger nega as acusações, mas ao mesmo tempo divulga documentos que indiciam a cumplicidade efetiva dele na proteção aos abusadores. “Pensamos que pode ser acusado de conduta imprópria em quatro casos, dois dos quais referentes a abusos cometidos durante o seu mandato e sancionados pelo Estado. Em ambos os casos, os perpetradores continuaram ativos e com funções pastorais”, referiu Martin Pusch, da firma de advogados Westpfahl Spilker Wastl.

As acusações a Ratzinger colidem frontalmente com os reiterados desmentidos que tem feito. Em 2013, depois de resignar, escreveu: “No respeitante aos abusos morais de menores perpetrados por sacerdotes, só posso dizer que lamento com profunda consternação, mas eu nunca tentei encobrir essas coisas.”









Leia também Papa emérito Bento XVI acusado de inércia face a casos de abuso sexual Um dos casos agora denunciados envolve a transferência do padre Peter H. de Essen para Munique. O padre teria abusado de menores na diocese de origem e voltou a cometer abusos já em Munique, sendo julgado e condenado judicialmente por isso. Ainda assim, Ratzinger nada fez e menorizou o caso, dizendo que o sacerdote era um mero exibicionista.

O relatório sublinha que o então arcebispo de Munique não só não moveu processos contra os abusadores ao abrigo do Direito Canónico, como não mostrou também qualquer interesse em socorrer as vítimas.





Em comunicado, o Vaticano afirmou que esperará a publicação integral do relatório antes de comentar.



pormenores

Centenas de casos



Em mais de 1700 páginas de conclusões de investigação, os advogados enumeram 497 casos de abusos sexuais a menores na Diocese de Munique, entre 1945 e 2019. Os autores dos abusos são 235, entre eles 173 sacerdotes. As vítimas terão sido 247 do sexo masculino e 182 de sexo feminino, com idades entre os 8 e os 14 anos.





Proteger os culpados



Dos 173 sacerdotes abusadores, 40 foram reintegrados em funções pastorais depois de se saber dos seus delitos, tendo 18 sido reintegrados depois de serem julgados e condenados.