Berlim admite rever posição sobre Portugal face progressão da variante Delta na Alemanha

A Alemanha admitiu esta quinta-feira um desagravamento da avaliação de Portugal, atualmente na "lista vermelha" de viagens por ser uma "zona de variantes" do SARS-CoV-2, devido à também expectável progressão da variante Delta no território alemão.

A hipótese foi avançada pelo ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, durante uma conferência de imprensa que serviu para apresentar as novas normas que a Alemanha irá aplicar aos viajantes que chegam ao país.

Jens Spahn admitiu que será possível, em breve, desagravar a avaliação de Portugal e do Reino Unido, ambos classificados como zonas de risco devido a variantes do novo coronavírus, para uma categoria de elevada incidência, uma vez que as projeções apontam que durante o mês de julho a variante Delta do SARS-Cov-2, inicialmente detetada na Índia e atualmente predominante nos territórios português e britânico, também terá uma incidência entre 70% a 80% na Alemanha.