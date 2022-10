Berlim diz que trabalha com todos os governos da UE após criticas a ' tweet´ saudando Meloni

Um porta-voz do chanceler alemão sublinhou esta segunda-feira que "a Alemanha colabora com todos os governos europeus", rejeitando críticas a uma mensagem de Olaf Scholz a saudar a nova primeira-ministra italiana, devido a conotações neofascistas de Giorgia Meloni.

As críticas à mensagem de Scholz no Twitter levaram o seu porta-voz a afirmar que "a Alemanha colabora com todos os governos europeus, e nesse sentido o chanceler publicou um 'tweet' no sábado e haverá também um telegrama de parabéns a seguir".

O chanceler alemão, assim como outros líderes de países europeus e também da União Europeia, saudou Giorgia Meloni, horas depois desta assumir o cargo de primeira-ministra de Itália.