Berlim proibe não vacinados contra a Covid-19 de entrar em cabeleireiros, restaurantes, piscinas e museus

As pessoas que não se vacinaram contra a Covid-19 em Berlim, na Alemanha, têm cada vez mais restrições impostas pelo Governo. Segundo o The Guardian, as regras que entraram esta segunda-feira em vigor proíbem todos os que não estão vacinados ou não recuperaram da infeção nos últimos seis meses de comer no interior de restaurantes e de entrar em bares e discotecas.Apenas as crianças e os que não estão vacinados por indicação médica é que são exceção.Há ainda mais restrições: não podem entrar em salas de cinema, teatros, museus, galerias de arte, espetáculos, ginásios, piscinas, cabeleireiros, salões de beleza, salas de jogos, parques de diversão e jardins zoológicos.Na Alemanha, estas regras já se encontravam em vigor nos locais onde o número de internamentos por Covid-19 era elevado.