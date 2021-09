Berlim prolonga horário de votação devido às longas filas e falta de boletins

Longas filas e falta de boletins de votos levaram a que as autoridades que gerem a votação na cidade-estado de Berlim prolonguem o horário de voto até depois das 18h00 (17h00 em Lisboa).

De acordo com o "Der Tagesspiegel", em várias assembleias de voto da capital alemã os boletins de voto acabaram ao início da tarde e o reabastecimento foi difícil de organizar por causa da maratona e do encerramento parcial do trânsito na cidade.

Ainda segundo o jornal, as autoridades responsáveis pela votação ao nível federal vão permitir que todas as pessoas que esperam na fila possam votar, mesmo depois das 18h00, mas quem chegar mais tarde já não poderá depositar o voto.