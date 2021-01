Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro de Itália, está internado num hospital do Mónaco, devido a problemas cardíacos, avançou esta quinta-feira o seu médico.Berlusconi, de 84 anos, foi transportado para o hospital na segunda-feira, de acordo com a imprensa italiana.O ex-primeiro-ministro de Itália estava a visitar a filha, no sul de França, em Valbonne, quando precisou de atendimento médico e foi levado para Monte Carlo.