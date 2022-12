Bernard Arnault destrona por momentos Musk na lista da Forbes com as maiores fortunas

O presidente executivo do grupo de artigos de luxo LVMH, Bernard Arnault, e a sua família destronaram esta quarta-feira, durante algum tempo, o dono do Twitter na lista da Forbes com as maiores fortunas, mas Musk acabou por recuperar.

O francês, de 73 anos, e a sua família lideraram a classificação esta tarde, com uma fortuna de 185.000 milhões de dólares (cerca de 176.000 milhões de euros), após Elon Musk ver o seu património afetado pela queda das ações da Tesla na bolsa de Nova Iorque.

Contudo, pelas 17h30, Musk, que tem uma fortuna avaliada em 184.900 milhões de dólares, acabou por recuperar o primeiro lugar na lista da Forbes.

Em 2021, Bernard Arnauld já tinha ocupado, por algumas horas, o primeiro lugar neste 'ranking'.

Em terceiro lugar surge o empresário indiano Gautam Adani, com 184.700 milhões de dólares, enquanto o fundador da Amazon, Jeff Bezos, figura em quarto lugar, com 111.300 milhões de dólares (106.000 milhões de euros).