Bernie Sanders criticado por elogios a Cuba

O favorito na corrida democrata à Casa Branca, Bernie Sanders, foi fortemente atacado pelos restantes candidatos por ter defendido numa entrevista que "nem tudo foi mau" na ditadura de Fidel Castro em Cuba.

Esta não foi a primeira vez que Sanders, que se define como um "socialista democrático", teceu elogios ao regime de Havana. Confrontado com esses mesmos elogios no programa ‘60 Minutes’, da CNN, o veterano senador justificou que, embora seja claramente oposto à natureza autoritária do regime castrista, considera que "é injusto dizer que tudo foi mau". "Quando Fidel Castro chegou ao poder, sabe o que ele fez? Introduziu um programa de literacia em massa. Isso é mau?", questionou.

As declarações provocaram uma chuva de críticas do restantes candidatos democratas. "Após quatro anos a ver Trump fazer-se amigo de ditadores, precisamos de um presidente que seja extremamente claro na sua oposição a regimes que violam os direitos humanos", afirmou Pete Buttigieg. Já Michael Bloomberg disparou: "Fidel Castro deixou um legado negro de campos de trabalhos forçados, opressão religiosa, pobreza generalizada, esquadrões de fuzilamento e o assassinato de milhares. Mas sim, Bernie, vamos falar dos seus programas de literacia", ironizou.

Sanders recusou recuar, frisando que "a verdade é a verdade". "Ensinar pessoas a ler e escrever não pode ser mau", insistiu.